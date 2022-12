Valentina Ferragni rompe il silenzio sulla fine della sua storia con Luca Vezil e chiarisce per quale motivo si è conclusa la loro relazione dopo ben dieci anni di amore, intesa e convivenza.

Come coppia c’erano degli alti e dei bassi, io personalmente non ho mai voluto condividere i bassi con nessuno ma purtroppo c’erano. Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi. Penso che una volta che prendi consapevolezza e ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene da lì già stai meglio.

Valentina ha anche rivelato di sentirsi meglio, dopo settimane di dolore e sofferenza:

Sento che sto bene, sto riprendendo in mano la mia vita al 100%, sto facendo le cose che mi piace fare, senza giudizio o altro. Sto veramente conoscendo me stessa e non ho paura di essere diversa da quella che sono, non ho paura di deludere gli altri perché ho deluso spesso me stessa in passato e non voglio più farlo.