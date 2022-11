Luca Vezil e Valentina Ferragni si sono lasciati circa un mese fa, così come annunciato dalla sorella di Chiara tramite le sue Instagram Stories, dopo 9 anni di amore.

“Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati” ha scritto Valentina Ferragni lo scorso 12 ottobre.

Oggi, dopo la paparazzata di Chi Magazine (che ha fotografato Vezil con una misteriosa ragazza) Luca interviene nuovamente chiarendo che la storia d’amore è terminata per volontà di Valentina.

Dal momento che è stato scritto e detto qualcosa di non solo falso ma anche calunnioso, asserendo al fatto che io abbia avuto una frequentazione in precedenza con una ragazza conosciuta invece la sera in questione, quindi mai vista prima e mai più vista in seguito, tengo a dire solo una cosa: quando sono stato lasciato ho accettato di rispettare non solo la decisione della mia ex compagna ma anche la sua volontà di non rendere pubblici i dettagli della stessa.

Ho deciso di uscire di casa in autonomia e proseguire la mia vita come ho sempre fatto, facendomi forza basandomi su ciò che ho sempre tenuto alto, i miei valori e l’affetto della mia famiglia e amici. In questo periodo ho preferito vivere il mio dolore per una relazione finita, senza eccessi e senza lanciarmi in notti brave o altro.