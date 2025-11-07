Valentina lascia Domenico del GF: la reazione drastica e perchè

Grande Fratello, Domenico d’Alterio e Benedetta Stocchi sempre più vicini: la reazione di Valentina sui social

Sembra che l’ultimatum lanciato da Valentina durante l’ultima puntata del Grande Fratello non abbia sortito l’effetto sperato. Nelle ultime ore, infatti, Domenico d’Alterio e Benedetta Stocchi sono apparsi più complici che mai durante una festa in piscina organizzata nella Casa, lasciando intendere che tra loro l’intesa sia tutt’altro che finita.

Valentina è entrata 4 volte nella casa, è rimasta pure come ospite, ha litigato con tutto il cast, quasi lasciato Domenico e intanto Domenico sempre con benedetta mi sentite urlare fortissimo#GrandeFratellopic.twitter.com/SASdrSS50q — ☾ (@psychovirgoo) November 6, 2025

prima cosa vista accendendo la diretta e non so spiegare perché mi faccia così ridere benedetta a peso morto su domenico pic.twitter.com/PY27hmBIJJ — ɐɔıɹǝpǝɟ (@Federinirini) November 6, 2025

Le immagini dei due concorrenti hanno rapidamente fatto il giro del web, scatenando commenti e curiosità da parte del pubblico, ma soprattutto la reazione di Valentina, che ha deciso di rompere il silenzio attraverso le sue storie su Instagram.

“Ho tantissime domande ma giuro non riesco a risponderle tutte! Volevo chiedervi solo di non mandarmi foto e video, io vedo e osservo tutto! Il rispetto porta rispetto! Io personalmente, Valentina, metto fine a tutta la mia storia! Perché poi devo passare anche per quella che non sono, a me non sta bene. Buona notte.” – ha scritto, mettendo così un punto definitivo alla vicenda.

Parole che non lasciano spazio a dubbi: Valentina sembra pronta a voltare pagina dopo quanto accaduto. Intanto, nella Casa, il clima si fa sempre più teso e il pubblico attende di capire come evolveranno i rapporti tra Domenico, Benedetta e gli altri concorrenti nelle prossime puntate.