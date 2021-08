Ieri pomeriggio negli Studi Elios di Uomini e Donne ha preso il via la nuova stagione del trono over e classico, con la presentazione dei tronisti Joele Milan e Andrea Nicole.

Uomini e Donne, ecco chi torna al trono over

Per quanto riguarda il trono over, così come riferiscono Lorenzo Pugnaloni e Amedeo Venza, in studio abbiamo ritrovato Ida Platano, Isabella Ricci e Biagio Di Maro mentre non si sa bene se tornerà Armando Incarnato.

Il portale NewsUeD, invece, ha svelato altre anticipazioni sulla prima registrazione:

Oggi hanno registrato la prima puntata del trono over e sappiamo che ci sarà Ida in studio. Presentata anche la prima tronista trans della storia del programma: Andrea Nicole. I due tronisti uomini sono stati già presentati oggi, domani dovrebbero presentare le due troniste donne.

Il Vicolo Delle News ha aggiunto altri dettagli sul nuovo tronista:

Il giovane Joele Milan è di Mirano, provincia di Venezia, ha compiuto a giugno 26 anni, ha un diploma di ragioniere ed è appassionato di calcio e basket e come avete potuto vedere è pieno di tatuaggi. Durante la registrazione di ieri ha raccontato di aver subìto una grossa delusione d’amore perchè ha scoperto la sua fidanzata a letto con uno dei suoi migliori amici.