Uomini e Donne, cosa cambia: fuori due storici cavalieri del trono over? La decisione di Pier Silvio Berlusconi

La nuova edizione di Uomini e Donne riaprirà i battenti nel mese di settembre ma, come ben sapete, le registrazioni (così come la presentazione dei nuovi tronisti) prenderanno forma alla fine di agosto: cosa sappiamo sul dating show?

Secondo delle indiscrezioni riprese da Blasting News, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri potrebbero non essere riconfermati per via della nuova “politica” aziendale di Pier Silvio Berlusconi.

Ed infatti, dopo la disastrosa edizione del Grande Fratello Vip dello scorso anno, Mediaset è corsa ai ripari eliminando tutti i personaggi trash dalla sua azienda.

Tuttavia, il buon Lorenzo Pugnaloni, esperto numero uno nelle anticipazioni legate a Uomini e Donne, ha smentito questa indiscrezione: cosa ne pensate?

Gianni Sperti parla del dating show

Gianni Sperti confermato a Uomini e Donne? L’opinionista, intervistato da Novella 2000, ha parlato della sua esperienza con il dating show condotto da Maria De Filippi confermando di essere ancora single.

“Sto bene da solo e non ho bisogno di cambiare vita. Certo, se dovessi incontrare una persona mi farebbe piacere, ma non la cerco. Grazie a Uomini e Donne ho visto fidanzarsi centinaia di persone, ma io sono ancora single”, ha svelato Sperti.

L’opinionista sarà confermato oppure no? Al momento sembra non saperlo nemmeno lui:

Io sono rimasto all’ultima puntata, quando Tina ha chiesto sfacciatamente a Maria De Filippi se fossimo riconfermati. Questo ha dato un barlume di speranza. Ma se le cose sono cambiate in questi giorni non posso saperlo. Sono anni che ne faccio parte e sono molto legato sia a Maria De Filippi, una delle donne più speciali che abbia mai incontrato nella mia vita, che a tutto lo staff. Però non mi sorprenderebbe se le cose andassero male. Una personalità molto importante del mondo della tv mi disse: “Gianni ricordati che siamo tutti utili, ma non indispensabili”. Per cui bisogna accettare tutto ciò che il destino ci riserva. Sono una persona matura e coerente. Mi godo il presente. Poi chissà…