Tra le pagine di Uomini e Donne Magazine è stato intervistato questa settimana il figlio di Biagio Di Maro, cavaliere del trono over particolarmente contestato dalle dame del parterre.

Giuliano, il figlio 28enne di Biagio, ha voluto rilasciare una lunga intervista tra le pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne, parlando del percorso televisivo del padre e schierandosi totalmente dalla sua parte, evidenziando quanto il cavaliere sia aperto e rispettoso:

Papà non ha, per esempio, mai giudicato le mie scelte. Da otto anni convivo con un compagno e lui ha subito accettato questa relazione.

Giuliano ha anche parlato delle numerose critiche che affronta Biagio nello studio di Uomini e Donne:

Lui in studio viene frainteso perché ha qualche difficoltà a esprimersi. Mio padre, come le dicevo, non è falso e non è per nulla bugiardo. Mio padre ci ha cresciuto con estremo amore, insegnandoci l’importanza del rispetto, con enorme dignità. Ci ha sempre spronati a portare avanti le nostre idee.