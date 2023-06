Nel corso di UnoMattina andato in onda oggi, Gianni Ippoliti ha abbandonato lo studio dopo essersi confrontato malamente con Tiberio Timperi che lo ha “minacciato” velatamente: “ne parliamo dopo, facciamo i conti”.

UnoMattina, Ippoliti lascia lo studio e litiga con Tiberio Timperi

Gianni Ippoliti, mentre leggeva un articolo sulla separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ha notato il collega sbuffare: “perché sbuffi?”, ha domandato.

Tiberio Timperi, visibilmente infastidito ha tagliato corto:

No, no, niente. Parliamo dopo… facciamo i conti dopo.

Ippoliti ha sollecitato il collega:

Stavolta non mi muovo caro Tiberio, ti faccio un bel massaggio e mi dici cosa volevi dire.

“Ma non ci penso proprio”, ha continuato Timperi costringendo Ippoliti a lasciare lo studio di UnoMattina lasciando la rassegna stampa a metà: “Sbuffate, continuate a sbuffare”.

Ecco cosa ha realmente infastidito Timperi

Tuttavia Tiberio Timperi non avrebbe sbuffato per l’articolo di gossip di Bonolis-Bruganelli ma per il commento leggero di Gianni Ippoliti leggendo un nuovo focus che tirava in ballo l’agghiacciante vicenda di Giulia Tramontano:

Accompagna donne gratis ad ultimo appuntamento con ex violenti.

Questo il titolo dell’articolo che avrebbe indispettito Tiberio Timperi, come dichiarato anche dal suo agente Lucio Presta commentando un tweet di Giuseppe Candela:

Ignobile inserire nella rassegna stampa la notizia che uno è disponibile ad accompagnare donne ad ultimo appuntamento con ex violenti. Ti sembra una notizia da inserire con quello che è accaduto di recente e scherzare sul tema? Si vergogni IPPOLITI. Non ha sbuffato ma era attonito come le conduttrici.

A testimonianza di ciò che ha infastidito Tiberio Timperi c’è un pensiero proprio condiviso dal conduttore di UnoMattina che ha pubblicato una storia del make up Artist Roberto Ciasca che commentava la rassegna stampa di Ippoliti:

In uno spazio di cronaca rosa, non può averlo detto! E conclude pure con Beate queste persone.

Gianni Ippoliti parla all’AdnKronos dopo la lite a UnoMattina

Sono anni che si verificano questi episodi: ogni volta che io parlo sbuffa, mi chiede ‘ma dobbiamo proprio parlarne?’, guarda l’orologio. Ma perché? Io vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro, non è possibile lavorare in queste condizioni.

L’intervento del Codacons

Sulla vicenda si è pronunciato anche il Codacons, che ha addirittura chiesto la sospensione di Tiberio Timperi annunciando un esposto all’Agcom e alla Commissione vigilanza Rai:

Da Timperi è arrivato oggi un esempio di cattiva televisione, un episodio che si aggiunge al caso della bestemmia pronunciata anni fa dal giornalista dagli schermi Rai e che portò, dopo una denuncia del Codacons, ad una sanzione da 25mila euro nei confronti della rete. L’atteggiamento odierno di Timperi, condito da minacce e frasi violente come “Parliamo dopo, facciamo i conti dopo”, sembra non solo una recidiva di comportamenti già in passato sanzionati dall’Autorità, ma una vera e propria forma di bullismo e prevaricazione, peraltro in piena fascia protetta, che viola tutte le norme e i regolamenti di settore. Per tale motivo abbiamo deciso di presentare un nuovo esposto contro Tiberio Timperi chiedendo l’intervento di AGCOM e Commissione di vigilanza Rai, affinché sospendano il conduttore da Unomattina e adottino i dovuti provvedimenti sanzionatori.