Tiberio Timperi blocca Monica Setta ma lei ha salvato il suo posto in TV

Monica Setta e Tiberio Timperi condividono la conduzione di Unomattina in famiglia ma non si possono digerire. Ad aprire le danze ci ha pensato lui, senza nemmeno troppi giri di parole.

In una intervista rilasciata tra le pagine di Diva e Donna, Tiberio Timperi ha voluto fare delle precisazioni sulle precedenti parole di Monica Setta che affermava di non essere sua amica e di non avere il suo numero:

La prima cosa è vera non siamo amici. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma le impedisco di chiamarmi. Sono un professionista, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio. Dopodiché certo che essere amici aiuta, ho avuto compagne deliziose come Roberta Capua e Ingrid Muccitelli.

Tiberio Timperi ha bloccato Monica Setta ma condivide con lei la stessa trasmissione, cinema direbbe Akash Kumar.

Ma non finisce qui.

I colleghi di TVBlog hanno ricevuto in anteprima una parte del libro della Setta (di prossima pubblicazione) dove la conduttrice parla anche del rapporto con il collega.

La Setta ha rivelato che un paio di anni fa ha convinto l’ex direttrice di Rai1, Teresa De Santis ad affidare il programma di Michele Guardì proprio a Tiberio Timperi:

Mi hanno chiesto, mi sono chiesta anche io più volte se avessi fatto bene a perorare, nel mio piccolo, da giornalista e da telespettatrice la “causa” di Tiberio Timperi che la ex direttrice di rai 1 Teresa de Santis non avrebbe voluto a uno mattina in famiglia nella stagione 2019/2020. Lui era reduce da La vita in diretta e la De Santis lo avrebbe lasciato volentieri a casa. Lo sosteneva Guardì. Ma una tosta come Teresa si era presa l’ultima parola.

Prima di decidere mi chiese che cosa ne pensassi ed io caldeggiai la sua presenza. Non lo conoscevo se non di vista, ma televisivamente lo avevo sempre apprezzato ed ero sicura che insieme a me avrebbe formato una splendida coppia tv. È andata proprio così. I numeri ci hanno dato ragione e anche se i rapporti personali non sono mai sbocciati, anzi sono stati assai difficili, non me ne sono mai pentita.

Posso apparire una donna emotiva, impetuosa, istintiva. È l’apparenza, appunto. Nel mio lavoro sono fredda, lucida, analitica e guardo sempre il “bene” del prodotto, mai le antipatie o le simpatie. Penso che in tv si va per lavorare, non per fare amicizia. Essere amici talvolta dà spazio a margini di confidenza che danneggiano quel formalismo necessario nella professione.