Un ragazzo una ragazza dei The Kolors, canzone Sanremo 2024: significato, ecco di cosa parla

Un ragazzo una ragazza è la canzone dei The Kolors in gara al Festival di Sanremo 2024. La band nata sul palco di Amici di Maria De Filippi calca il palco dell’Ariston per la seconda volta dopo l’esperienza del 2018 con Frida (Mai, mai, mai). Ma qual è il significato del nuovo brano sanremese?

Un ragazzo una ragazza dei The Kolors: significato canzone Sanremo 2024

La canzone Un ragazzo una ragazza dei The Kolors a Sanremo 2024 è stata scritta da Stash (Antonio Fiordispino), insieme a Davide Petrella e Katoo (Francesco Catitti).

Al Festival la band porta un mix perfetto di funk e disco music in stile Italodisco e parla delle emozioni provate quando si incontra per la prima volta l’incontro tra due persone che si piacciono.

La storia che portano i The Kolors a Sanremo è quella di due ragazzi che tentano un approccio in un periodo, quello che viviamo oggi, in cui rompere il ghiaccio è sempre più difficile, dal momento che siamo abituati a nasconderci dietro agli schermi.

In merito al significato della canzone Un ragazzo una ragazza dei The Kolors, ecco cosa scrive Rolling Stone nella sua analisi:

Un affresco delle dinamiche e delle emozioni di una relazione amorosa. Attraverso una melodia coinvolgente e testi suggestivi, il brano esplora i vari aspetti di un legame romantico, dall’entusiasmo iniziale alle sfide e alle gioie che la relazione porta con sé. I Kolors, con la loro esperienza musicale accumulata nel corso degli anni, descrivono attraverso la canzone la complessità e la bellezza di un amore giovane. La storia si sviluppa narrando momenti di intimità, risate, difficoltà e crescita condivisi da un ragazzo e una ragazza che si scoprono reciprocamente nel corso del tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash)