Lo zampino di Travaglio dietro la crisi dei Ferragnez? Il giornalista sul silenzio di Fedez: “Poveretto…”

Cosa c’entra Marco Travaglio con la presunta separazione tra Fedez e Chiara Ferragni? Nei giorni scorsi il giornalista e direttore del Fatto Quotidiano era stato ospite di Muschio Selvaggio ed in quella occasione aveva criticato Fedez per aver attaccato Selvaggia Lucarelli, ‘rea’ di aver reso la moglie Chiara Ferragni come Wanna Marchi. Alle parole di Travaglio era seguito il silenzio di Fedez e secondo i malpensanti, questo suo atteggiamento avrebbe indispettito la Ferragni scatenando la crisi.

Travaglio replica alle accuse di aver provocato la crisi dei Ferragnez

Marco Travaglio, ospite di Amori&Disaccordi, programma di approfondimento politico del Nove, è tornato a parlare proprio delle sue parole pronunciate nel corso della sua ospitata a Muschio Selvaggio. Alla domanda del conduttore Luca Sommi sulla possibilità che possa esserci il suo zampino dietro la separazione dei Ferragnez, il giornalista ha replicato:

Ho detto una cosa che sanno tutti, lo scoop di Selvaggia Lucarelli sul pandoro e sulle uova di finta beneficienza ha trasformato nell’immaginario collettivo, non in tribunale – non ci sono condanne e non mi sembra materia da processo penale – la “Santa Chiara” in Wanna Marchi.

La frase del giornalista non aveva scatenato alcuna reazione in Fedez, che si era limitato a replicare al rimprovero di Selvaggia Lucarelli (video in apertura), secondo la quale non era stata tagliata quella parte per salvare le visualizzazioni. A replicare era stato anche Mr. Marra che aveva spiegato: “Non censuriamo nessuno”. Ma cosa pensa, dunque, Marco Travaglio di tutta questa faccenda?

Non credo che ci si possa separare per così poco, viviamo nell’era della superficialità ma non fino a questo punto. Ci sono di mezzo i bambini. Io ho detto una cosa che sanno tutti, lo scoop di Selvaggia Lucarelli sul pandoro di finta beneficenza e poi sulle uova di pasqua ha trasformato nell’immaginario collettivo la Santa Chiara in Wanna Marchi, questo è quello che è successo.

E sul silenzio di Fedez: