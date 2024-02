Botta e risposta tra lo staff di Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi. All’imprenditore non sono andate molto giù le parole rilasciate nelle passate ore attraverso uno stringato comunicato Ansa, ed ha preferito replicare tramite una sua Instagram Story.

Un commento oltremodo piccato, quello che arriva da Tomaso Trussardi, che a sua volta smentisce con le sue parole le parole dello staff di Chiara Ferragni. Quest’ultimo all’Ansa aveva precisato nel pomeriggio di oggi:

Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa.

Così in merito al gossip su una presunta ed attuale frequentazione tra la moglie di Fedez e l’ex di Michelle Hunziker. Trussardi è apparso piuttosto risentito ed ha voluto chiarire tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, senza quindi scomodare l’agenzia di stampa:

Tomaso ha quindi precisato di conoscere Chiara e la sua famiglia da svariati anni:

Da quando era una semplice, ma talentuosa “bloggherina” la quale ancora faticava a essere invitata alle sfilate. Noi, di contro, abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina Ferragni che ha collaborato altrettanto strettamente con noi). Infatti hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative (…).