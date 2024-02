Cosa c’è di vero sul gossip che vedrebbe Chiara Ferragni vicina a Tomaso Trussardi? Dopo la notizia della crisi e presunta relativa rottura tra l’influencer e il rapper Fedez, in tanti si erano domandati se ci fosse la presenza di una terza persona ad aver messo in crisi il loro amore.

Intervenendo a Pomeriggio 5, Davide Maggio aveva lasciato intendere la presenza nella vita di Chiara Ferragni di una persona che la stesse consolando ed i vari indizi disseminati avevano fatto ipotizzare che potesse trattarsi proprio dell’ex di Michelle Hunziker.

Non si tratterebbe proprio di una novità per la cronaca rosa. Ricordiamo infatti che già all’epoca della crisi e successiva separazione tra la showgirl svizzera e Trussardi si era parlato di un avvicinamento di Tomaso a Chiara Ferragni. All’epoca era stato il settimanale Oggi a riportare l’indiscrezione:

Sta superando questo momento difficile grazie alla famiglia e agli amici. Forse non tutti sanno che, in particolare, si è avvicinato negli ultimi tempi all’amica Chiara Ferragni. Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato.