Lo scorso 20 febbraio, quando la notizia della rottura tra Fedez e Chiara Ferragni non era ancora trapelata, l’influencer rilasciava una sua intervista al Corriere della Sera, nella quale oltre a parlare del Pandoro gate accennava anche alle voci di crisi con il marito. Quel giorno, l’imprenditrice portava ancora la fede al dito ma nell’aria c’era già il sentore della separazione.

Dalle parole di Chiara Ferragni emerge chiaramente come la sua priorità sia esattamente quella palesata da Fedez nel breve e nervoso intervento alle telecamere di Pomeriggio 5, ovvero quello di proteggere la famiglia e i figli. Ecco le parole dell’influencer sul rapporto in crisi con Fedez:

Chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari. La priorità è proteggere la famiglia e i figli.

Poi, parlando dell’assenza di Fedez nelle ultime settimane ha aggiunto:

Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri c’è stato, comunque è mio marito. Secondo me in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia.