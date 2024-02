Il primo intervento di Chiara Ferragni dopo la rottura con Fedez: l’influencer ricompare sui social

Dopo quasi 24 ore di silenzio, l’influencer Chiara Ferragni è ricomparsa sui social con una Instagram Story che appare come una sorta di risposta alle notizie sulla fine del suo matrimonio con Fedez. Mentre i Tg e i programmi vari di intrattenimento e non solo non parlano d’altro, ecco che anche la Ferragni rompe il silenzio, dopo le recenti parole di Fedez a Pomeriggio 5.

Chiara Ferragni dopo la rottura con Fedez torna sui social

E’ semplicemente un “ciao”, seguito da un cuore rosso il primo commento di Chiara Ferragni in risposta ai gossip sempre più numerosi e ricchi di dettagli e sfumature che riguardano la fine del suo matrimonio e della favola dei Ferragnez.

In attesa di poterla sentire da Fabio Fazio il prossimo 3 marzo, Chiara interviene con un selfie. C’è chi ha definito il suo intervento come una sorta di “trollata”, ma la sua risposta potrebbe in realtà dire molto altro.

Fedez non riesce a contenere il nervosismo, come evidenziato dalle sue risposte all’inviato di Pomeriggio 5, Chiara, di contro, con la sua immagine ed il messaggio stringato sembra voler trasmettere una certa serenità e tranquillità. Due mondi opposti, ormai, destinati a percorrere strade parallele.

E’ pur vero che profili di un certo volume come quello di Chiara Ferragni non possono restare “spenti” per troppo tempo, da qui la necessità di preservare la sua fanbase, vero grande patrimonio dell’influencer, attraverso la sua recente Story.