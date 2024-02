Fedez non parla della separazione con Chiara Ferragni ma non smentisce neanche i prepotenti gossip che si sono abbattuti nelle ultime ore. Intercettato dall’inviato di Pomeriggio 5, Michel Dessì, il rapper è apparso molto frastornato ma soprattutto poco disposto a rispondere alle sue domande relative all’attuale situazione con la moglie.

Alla domanda del giornalista se la rottura fosse tutta una messa in scena, la replica di Fedez è stata piuttosto stizzita:

Secondo lei ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Non mi interessa cosa dicono le persone. Lei conosce la relazione con sua moglie? Se io le chiedessi lei come si comporta con sua moglie, lei come lo percepirebbe? Io sono esposto in pubblico e accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito…. come le sembra? Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento.