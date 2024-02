Anche Valentina Ferragni si è “timidamente” esposta sulla fine del matrimonio tra Chiara e Fedez. Dopo giorni di indiscrezioni, pure la sorella influencer ha detto la sua.

Prima cosa da evidenziare. Né la madre di Fedez né la sorella della celebrità di Instagram hanno negato che il matrimonio sia giunto al termine.

Alla presentazione di Tod’s non c’era la presenza della Ferragni, membro del consiglio di amministrazione dell’azienda, ma era presente la sorella Valentina, seduta in prima fila.

Quando le è stato chiesto un parere sulla situazione di Chiara, ha risposto così: “Preferisco non commentare poiché non mi riguarda. Sarà lei a parlare”.

Risposta molto breve.

Recentemente ha parlato anche la signora Berrinzaghi.

La madre di Fedez, intervistata dai giornalisti dell’AdnKronos, ha affermato:

Tutti quanti ci auguriamo che vada tutto bene. In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla