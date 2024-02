Secondo Dillinger News, sito di notizie gestito da Fabrizio Corona, Fedez sarebbe pronto a fare causa alla moglie Chiara Ferragni chiedendole una cifra folle: ecco i dettagli.

Fedez, secondo il portale, sarebbe pronto a fare causa a Chiara Ferragni chiedendole 100 milioni di euro per danni d’immagine.

Il portale continua svelando cosa faranno entrambi:

Lei andrà da Fazio, che ovviamente non le chiederà nulla, facendo il padre spirituale di un giornalismo che ormai è morto. Lei si presenterà piangente, come la brava ragazza della porta accanto, pronta a difendersi per le beghe matrimoniali.

E lui:

Fedez andrà a Belve dalla Fagnani, ma nel frattempo – e ha tutte le carte in regola per farlo – farà una causa milionaria contro la ex moglie per un danno di immagine che è ricaduto su di lui, e che in un momento di separazione non può accettare e deve essere risarcito.