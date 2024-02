La mamma di Fedez interviene sulla crisi tra il figlio e Chiara Ferragni

Quando qualcosa non va tra i Ferragnez, lo si comprende dal silenzio social di Fedez, letteralmente scomparso dai radar da quando è esploso il gossip sulla sua separazione da Chiara Ferragni. Al momento i due diretti interessati non confermano né smentiscono le voci di separazione, ma ormai tutto appare tristemente chiaro, anche dopo l’intervento dello staff dell’influencer cremonese.

Ad intervenire in queste ore controverse e tumultuose, sono però vari personaggi che ruotano attorno alla coppia, tra cui la madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana. Raggiunta da Adnkronos la donna ha volutamente evitato commenti sulla fine del matrimonio tra il figlio e l’imprenditrice, ma si è limitata ad un breve commento:

In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla. Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene.