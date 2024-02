Chiara Ferragni il prossimo 3 marzo sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. E’ qui che romperà definitivamente il silenzio sulla presunta crisi (e relativa rottura) con Fedez? Oppure parlerà il famoso Pandoro gate? Più facile pensare alla prima ipotesi.

Essendo attualmente indagata, è molto difficile che Chiara Ferragni possa parlare dello scandalo che la vede protagonista (e coinvolta). Sebbene il Codacons abbia minacciato la richiesta di sequestro della trasmissione del Nove qualora l’intervista non fosse stata annullata, credo possa che l’associazione possa dormire sonni tranquilli.

Il Codacons, infatti, ieri ha presentato una diffida formale nei confronti di Nove chiedendo di annullare l’ospitata della Ferragni in assenza di un contraddittorio:

Il Codacons presenta oggi una formale diffida alla rete televisiva Nove e a Discovery Italia chiedendo di annullare l’ospitata di Chiara Ferragni se non sarà previsto un equilibrato contradditorio con l’influencer sul caso del pandoro-gate. Se la rete non accoglierà la nostra richiesta, siamo pronti ad un ricorso d’urgenza per chiedere il sequestro della trasmissione.

Ma Dagospia in merito è intervenuto svelando il contenuto dell’intervista di Chiara a Fazio:

Il cerchio si chiude: l’amore tra Chiara Ferragni e Fedez è nato da Fabio Fazio e si chiuderà da Fazio. Di cosa parlerà lei? Il 3 marzo l’influencer sarà a Che Tempo Che Fa per confermare il dago-scoop sulla fine del matrimonio con il rapper. Nell’estate 2016, fu Fedez ad andare da Fabiolo e mostrare un cuore, mentre cantava un verso della canzone-tormentone “Vorrei ma non Posto”, in cui prendeva in giro chiara. Era stata proprio quella strofa, poco prima, a farli conoscere. Nel giro di qualche mese arrivò la proposta di matrimonio in diretta tv. Poi le nozze, la fama, i figli e i problemi degli ultimi tempi, tra lingue in bocca, malattia e pandori, il servizio fotografico senza vestiti, la foto rivelatrice pubblicata da “chi” e i dubbi di media e follower nei primi tempi: “amore vero, amicizia o fotina per cumulare like?”.