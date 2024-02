Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo le voci di separazione da Fedez: ecco dove e quando la vedremo in tv

La rottura tra Fedez e Chiara Ferragni, rimbalzata ormai su tutti i siti dopo la soffiata di Dagospia e confermata anche dal Corriere della Sera, domina la cronaca rosa della giornata. I due per il momento restano in silenzio sui social.

Chiara Ferragni ospite di Che tempo che fa

Mentre si aggiungono nuovi dettagli sui presunti motivi della fine del matrimonio dei Ferragnez e che avrebbe visto l’uscita di Fedez dal tetto famigliare nella giornata di domenica per non farvi più ritorno, spunta un’altra ghiotta anticipazione: Chiara è pronta a rompere il silenzio.

Nelle passate ore Vanity Fair ha annunciato una imminente ospitata televisiva dell’influencer cremonese, che sembra voler rompere il silenzio proprio in concomitanza con il gossip che la riguarda.

Per la prima volta dall’esplosione dello scandalo sul Pandoro gate e dalle voci di separazione dal marito Fedez, Chiara Ferragni concederà una intervista televisiva, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. L’appuntamento con il programma del Nove in compagnia dell’imprenditrice è fissato al prossimo 3 marzo, quando si svolgerà l’intervista in diretta, come prevede il format.

Un bel colpaccio per Fabio Fazio, che potrebbe approfittare della presenza di Chiara per qualche domanda proprio sul gossip che ha travolto i Ferragnez.