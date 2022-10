Dopo essere usciti allo scoperto, Francesco Totti e Noemi Bocchi starebbero seriamente pensando di mettere su famiglia insieme. Ne sarebbe sicuro Alex Nuccetelli, uno degli storici amici dell’ex Capitano della Roma. Dopo la separazione di quest’ultimo da Ilary Blasi, probabilmente Totti non avrà voglia di pensare ancora al matrimonio, ma potrebbe presto arrivare la convivenza e successivamente il loro primo figlio insieme.

Totti e Noemi: voglia di metter su famiglia?

Al settimanale Diva e Donna, l’amico storico di Francesco Totti, Alex Nuccetelli, ha svelato che secondo lui presto la neo coppia potrebbe mettere su famiglia:

Non credo che vorrebbe un altro matrimonio ma un figlio con Noemi potrebbe essere assolutamente nei suoi pensieri.

Per Totti si tratterebbe del quarto figlio dopo i tre – Cristian, Chanel e Isabel – avuti da Ilary Blasi, mentre per Noemi sarebbe il terzo. L’amico ha rivelato ancora:

E’ un uomo alla ricerca della stabilità e di una dimensione familiare, non è un tipo da pura evasione. Ha scelto infatti una donna già strutturata che ha a sua volta una famiglia e dei figli e dei principi saldi come i suoi. Lui ha una profonda voglia di famiglia allargata.

In merito alla relazione con l’ex moglie Ilary Blasi, invece, ha aggiunto:

E’ arrivato alla consapevolezza che con la Blasi è finita per sempre.

Il pr romano Alex Nu­ccetelli, dunque, parlando di Totti non esclude la pos­sibilità di vederlo diventare di nuovo padre con la nuova compagna, dopo la separazione da Ilary Blasi. Un’i­potesi, riporta Agip­ronews, presa in con­siderazione anche da Oddsdealer.net, for­nitore di quote per i bookmaker internaz­ionali, per il quale l’arrivo di un bebè entro l’anno prossi­mo per il Pupone e Noemi vale 2,80, ment­re per il “no” la qu­ota scende a 1,35.