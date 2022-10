Francesco Totti e Noemi Bocchi sono ormai ufficialmente una coppia e non avrebbero più motivo di nascondersi. D’altro canto era stato proprio l’ex Capitano a confermarlo in una sua recente quanto discussa intervista al Corriere della Sera. Adesso però, c’è anche la conferma fotografica che immortala Totti e Noemi felici e sorridenti durante la festa a sorpresa con amici e famiglia. Ilary esclusa ovviamente.

Totti e Noemi Bocchi: prima foto insieme

La prima foto ufficiale arriva dal settimanale Diva e Donna in edicola domani. Alla vigilia di quella che si preannuncia essere una vera e propria battaglia legale per il divorzio da Ilary Blasi, Francesco Totti si lascia fotografare con Noemi al ristorante L’Isola del Pescatore di Severa. Si tratta – come scrive Il Messaggero – dello stesso locale in cui aveva chiesto all’ex moglie di sposarlo e che adesso ha accolto la festa a sorpresa per i 46 anni del Pupone con Noemi, gli amici più intimi ed i figli.

Una festa a sorpresa in grande stile, quella riservata a Francesco per il compleanno: la coppia sarebbe entrata nel ristorante mano nella mano, avrebbe salutato i fotografi e lui sarebbe apparso con una benda nera sulla testa, forse fattagli indossare dalla compagna per garantire l’effetto sorpresa.

Ospiti gli amici più stretti dell’ex Capitano della Roma ed i tre figli. Quindi cena a base di pesce, musica e tanto divertimento, con Noemi e Francesco finalmente sereni e rilassati.

Il ristorante è un posto caro a Francesco ed alla sua famiglia. Qui chiede a Ilary di sposarlo, ma non solo: altri momenti sono stati festeggiati nello stesso locale. Dalla nascita del primogenito Cristian, alla sua prima comunione. E poi i compleanni di Chanel e gli anniversari di matrimonio.