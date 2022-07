Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati dopo 17 anni di matrimonio e la nascita di tre figli. Ieri sera il comunicato (separato e non congiunto come avevano anticipato i media) Ansa e, per questo motivo, agli amici di Twitter è venuto in mente pure Manuel Bortuzzo.

Totti come Manuel Bortuzzo, scoppia l’ironia dopo la separazione da Ilary

Francesco Totti (ma anche Ilary) si è affidato all’Ansa per un breve comunicato che parla di tentativi di riconciliazione caduti nel vuoto e scelta inevitabile: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita”.

E ancora:

Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli.

Sul web l’inevitabile ironia che accosta Totti a Manuel Bortuzzo.

L’ex gieffino, come ben ricorderete, ha affidato all’Ansa la fine della sua storia d’amore con Lulù Selassiè:

Ringrazio di cuore – scrive Manuel – tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Gf rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale.

Naturalmente gli amici di Twitter non stanno facendo alcun paragone (state sereni e fatevi una risata) ma della semplice ironia per sdrammatizzare.