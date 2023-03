Ciao Darwin torna e lo farà con una serie di novità che riguarderanno principalmente le categorie. I profili cercati sono molteplici e variegati, ma soprattutto attualizzati. “Le squadre saranno più attualizzate, riguarderanno anche il mondo web e dei social. Si ripeteranno ovviamente le storiche sfide. So che per Madre Natura stanno facendo i provini”, avevano anticipato Marco Salvati a Casa Pipol.

Ciao Darwin, le nuove squadre: tutte le novità

Il pubblico arcobaleno sarà tra le maggiori novità della prossima edizione di Ciao Darwin, storico programma condotto da Paolo Bonolis. E’ quanto ha dichiarato l’autore storico del programma:

Sotto mia pressione e recepita molto volentieri da Paolo Bonolis, oltre al pubblico formato da soli uomini e quello formato da sole donne avremo quello arcobaleno, formato da un pubblico misto. In questo nuovo spicchio potrà esserci chi vuole sentirsi libero di tifare chi vuole.

Nel frattempo sono state svelati quali sono i profili cercati. In tutta Italia sono in programma i provini per prendere parte alla nuova edizione della trasmissione di Canale 5 e tra le figure cercate ce ne sono alcune davvero innovative ed al passo con i tempi. Ecco di chi si tratta: