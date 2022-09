Sonia Bruganelli ha detto inaspettatamente di nuovo sì al GF Vip, dove la ritroveremo nei prossimi giorni nel ruolo di opinionista. Nel frattempo in una intervista al quotidiano Corriere della Sera ha svelato anche un “segreto” relativo alla sua relazione con Paolo Bonolis.

Dal marito Paolo Bonolis, popolare conduttore televisivo al quale è legata da 20 anni, Sonia Bruganelli ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Da bambina sognava di fare proprio quello che fa oggi ma spiega:

Non sapevo che si chiamasse imprenditrice. Sono cresciuta guardando Beautiful e il mio modello era Sally Spectra, non certo Brooke. Sognavo di diventare dirigente.

Il suo primo lavoro fu quello di fotomodella. A 23 anni, mentre stava per laurearsi in scienze della comunicazione, conobbe Paolo Bonolis durante Tira e Molla:

Dopo che ci siamo fidanzati guarda caso mi hanno proposto di lavorare ad Aspettando Beautiful, con tanta visibilità. Dissi di no, preferivo fare la gavetta dietro le quinte. Paolo mi fece entrare nella redazione di Ciao Darwin , dove feci per moltissimo tempo fotocopie, caffè, griglie: Federico Moccia mi faceva sempre piangere. Le griglie non gli andavano mai bene e non mi spiegava perché. Anni dopo mi ha detto che voleva un po’ di spazio dopo ogni riga di testo per aggiungere le sue note… Ma lo ringrazio. Se oggi ho la capacità di dirigere un’azienda è perché ho cominciato così.