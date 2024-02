Top 5 canzoni di Sanremo 2024: classifica terza serata

Ecco la top 5 delle canzoni di Sanremo 2024 dopo la terza serata di giovedì 8 febbraio. Nel corso della puntata abbiamo sentito 15 dei i brani in gara.

La top 5 delle canzoni di Sanremo 2024: classifica terza serata

Dalla seconda serata del Festival di Sanremo inizia a votare il pubblico da casa tramite il televoto. I telespettatori possono esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice a 2 cifre – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il medesimo codice a 2 cifre sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso.

Ecco la Top 5 della terza serata:

1. Angelina Mango – La noia

2. Ghali – Casa mia

3. Alessandra Amoroso – Fino a qui

4. Il Tre – Fragili

5. Mr. Rain – Due altalene

La classifica della seconda serata

Ecco la Top 5 della seconda serata:

1. Geolier – I p’ me tu p’ me

2. Irama – Tu no

3. Annalisa – Sinceramente

4. Loredana Bertè – Pazza

5. Mahmood – Tuta Gold

La classifica della prima serata

Durante la prima serata di Sanremo 2024 le 30 canzoni in gara sono state votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e, al termine della prima puntata sono state comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica, eccole a seguire:

Loredana Bertè – Pazza Angelina Mango – La Noia Annalisa – Sinceramente Diodato – Ti muovi Mahmood – Tuta Gold