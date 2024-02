Top 5 canzoni di Sanremo 2024: classifica seconda serata

Ecco la top 5 delle canzoni di Sanremo 2024 dopo la seconda serata di mercoledì 7 febbraio. Nel corso della puntata abbiamo sentito 15 dei i brani in gara.

La top 5 delle canzoni di Sanremo 2024: classifica seconda serata

Dalla seconda serata del Festival di Sanremo inizia a votare il pubblico da casa tramite il televoto. I telespettatori possono esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice a 2 cifre – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il medesimo codice a 2 cifre sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso.

Ecco la Top 5 della seconda serata:

1. Geolier – I p’ me tu p’ me

2. Irama – Tu no

3. Annalisa – Sinceramente

4. Loredana Bertè – Pazza

5. Mahmood – Tuta Gold

La classifica della seconda serata di #Sanremo2024! pic.twitter.com/00ykiuQlWA — Trash Italiano (@trash_italiano) February 8, 2024

La classifica della prima serata

Durante la prima serata di Sanremo 2024 le 30 canzoni in gara sono state votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e, al termine della prima puntata sono state comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica, eccole a seguire:

Loredana Bertè – Pazza Angelina Mango – La Noia Annalisa – Sinceramente Diodato – Ti muovi Mahmood – Tuta Gold

Stasera quel teatro messo a dura prova dalle tonnellate di Mahmood e dalla f pesantissima di Annalisa, come ha fatto a reggere tutto quel peso #Sanremo2024 pic.twitter.com/7A5KDlZEHo — mari (@amaricord) February 7, 2024