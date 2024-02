Perché Loredana Bertè ha la borsetta? Gambe scoperte, capelli blu ed età

Sono trascorse circa 24 ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2024 e Loredana Bertè ha già catturato l’attenzione dell’Ariston anche per via del suo primo posto nella top 5: sapete qual è la sua età e perché porta sempre una borsetta?

Il suo stile iconico, incarnato ancora una volta dalla sua presenza scenica da fata turchina con i capelli blu, nonché dalla presenza costante di una borsetta e dalle sue gambe favolose in bella vista, non passa inosservato, soprattutto considerando la sua età di 74 anni.

Ma perché questa scelta?

Perché Loredana Bertè si esibisce sempre con una borsetta?

La sua borsetta non è solo un accessorio di stile, ma anche uno strumento pratico. Contiene il bodypack, il trasmettitore a cui sono collegati i microfoni, rendendo così le sue esibizioni più agevoli e senza particolari intoppi.

Anche le gambe fuori sono una scelta di fascino, completando l’immagine di una cantante che non teme di mostrare le sue gambe toniche, nonostante l’età.

Le sue gambe, oggetto di ammirazione per molti, sono il frutto di un impegno costante in palestra. Loredana Bertè non si stanca di mostrarle e fa benissimo!

