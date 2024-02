Previsioni Sanremo 2024, Loredana Bertè spodesta le favorite Angelina e Annalisa, chi non convince per i bookmakers

Le previsioni sulla prima serata del Festival di Sanremo 2024 sono state confermate? Ieri sera abbiamo avuto modo di ascoltare per la prima volta tutte e trenta le canzoni in gara nella 74esima edizione della kermesse canora. Ciò che ne è emerso è stata una classifica parziale con i primi cinque della graduatoria.

Previsioni Sanremo 2024 dopo la prima serata: cosa dicono i bookmakers

La seconda serata di oggi 7 febbraio saranno possibili stravolgimenti dal momento che a votare sarà per il 50% la giuria delle radio e per il 50% il pubblico da casa tramite televoto. In gara vedremo 15 cantanti, dei quali è già stato comunicato l’ordine di uscita. Alla fine della seconda serata verrà resa nota la classifica dei primi cinque tra coloro che si sono esibiti.

Ma cosa dicono i bookmakers rispetto a quanto accaduto nella prima serata? E cosa dobbiamo aspettarci dalle serate restanti di questo Sanremo 2024? La Top 5 della prima serata non è andata molto in contrasto con le previsioni dei bookmakers, ma qualche cambiamento c’è stato.

Il primo posto di Loredana Bertè ha certamente spodestato quelle che erano le grandi favorite della vigilia, che comunque si sono prese il resto del podio provvisorio. Secondo Betclic la favorita numero uno è Angelina Mango, una cui vittoria finale è quotata a 2.75, mentre Annalisa insegue con una quota Betclic a 3.50. A seguire Geolier, un cui successo è quotato da Betclic a 5.50, e la stessa Loredana Bertè, data a 6.50.

Sebbene non si conosca l’intera classifica parziale, esiste una prima idea su chi possa contendersi le ultime posizioni. In questa speciale classifica al contrario in testa c’è il rapper piemontese Fred De Palma. Un suo trentesimo posto è quotato da Betclic a 2.00. A seguire troviamo il gruppo Bnkr44. Una loro ultima posizione è quotata da Betclic a 2.50. Più defilato Il Tre, ultimo a esibirsi nella prima serata. L’ultima piazza per lui è quotata da Betclic a 4.50 (Sisal la quota a 4.00).

Qualche previsione anche in merito al premio della Critica che sembra essere conteso tra Fiorella Mannoia e Loredana Bertè e dopo la prima serata, pare proprio che quest’ultima abbia rafforzato le possibilità di accaparrarsi l’importante premio. Un suo successo infatti è quotato da Betclic a 1.65. L’unica sfidante seriamente accreditata per soffiarle questo trionfo sembra Fiorella Mannoia. Betclic quota la vittoria del Premio della Critica della cantante romana a 3.50.