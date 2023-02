Tony Toscano è solamente il manager di Sarah Altobello oppure tra di loro c’è veramente una storia d’amore? Quando si parla del loro rapporto non è ancora chiaro se lui si definisca o meno il suo compagno di vita oltre che di lavoro.

Tony Toscano è il compagno di Sarah Altobello? L’intervista al manager

Tony Toscano ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it in cui per la prima volta parla senza filtri del rapporto con Sarah Altobello. Alla domanda se sia anche il suo compagno, l’uomo – che ha preferito non svelare la sua età – ha commentato:

Sono il suo manager e ho un amore particolare per la mia artista che conosco dal 2013. Sono molto affezionato a lei. Mi piace in tutte le sue sfaccettature. Essere un po’ presi o innamorati di una persona che ti mette mette di buonumore fa solo bene. La sua allegria all’interno della Casa può essere fraintesa, ma io so che è solo il suo modo di giocare.

L’uomo si era espresso anche su quanto accaduto nella Casa del GF Vip con Attilio Romita:

Non è un flirt. Come tutte le donne, sta facendo un gioco. Prima di entrare nella Casa, me lo aveva detto. “Tesò”, perché lei mi chiama così, “nella Casa vado a giocare”. Ci sono rimasto male, ma più che altro perché il “signor mezzobustino” Attilio Romita ha un po’ esagerato nelle esternazioni sulla mia cara Sarah. Quando ha detto ad Antonino che l’avrebbe portata nella roulotte. Le donne bisogna corteggiare e amarle, non sono oggetti sui quali riprodurre le proprie fantasie sessuali.

Sul motivo per il quale ad oggi Sarah Altobello ed il suo manager non avrebbero ufficializzato il loro rapporto, Tony Toscano ha commentato:

Non dipende da me, per fare le cose bisogna essere in due. È Sarah che dovrebbe dire…Ma se ci avete fatto caso, quando è passato l’aereo per lei sopra la Casa ha detto delle cose importanti. Ha parlato di me come del suo “tesoro”, della sua “comfort zone”. Ma è Sarah che deve decidere. Io sono lì che aspetto che lei si decida. Un giorno.

L’uomo ha anche spiegato di conoscerla da dieci anni ma di non aver mai avuto alcuna altra relazione:

Da parte mia no, non c’è mai stata un’altra persona all’infuori di Sarah.