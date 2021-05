Ieri Rocco Siffredi è stato ospite di Tommaso Zorzi nel corso del nuovo appuntamento web con Il Punto Zeta su Mediaset Play. “Come mi vedresti in uno dei tuoi film?”, ha chiesto l’influencer al re assoluto del cinema bollente.

Tommaso Zorzi a Rocco Siffredi: “Voglio fare un porn* prima di morire”

La risposta di Rocco Siffredi non si è fatta attendere per molto: “Al cento per cento, sei un ragazzo libero”. In questo modo ha commentato un ipotetico esordio nel cinema a luci rosse da parte di Zorzi.

“Voglio fare un porno prima di morire”, ha continuato ironicamente l’opinionista de L’Isola dei Famosi. “Abbiamo una cosa in comune, un gran ca**o”, azzarda ancora il rampollo.

Poi si parla di educazione sessuale e giovani. A questo punto Rocco Siffredi si lascia andare ad alcuni consigli:

Ai ragazzi consiglio di lasciar perdere il desiderio di volerlo più grande, imparate ad usarlo. Alle ragazze dico: non imitate le porno star, i ragazzi con poca esperienza pensano di potervi fare di tutto. Rischiano che in 4 o 5 facciano quello che oggi va molto di moda, il sesso violento, estremo. Poi tornano a casa, si pentono e succede il caos.