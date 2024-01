Quattro pass VIP regalati a Tommaso Zorzi per il mega show di Taylor Swift a San Siro il 13 e 14 luglio 2024, e su tutti i social è subito scoppiato il pandemonio.

Il conduttore più social-friendly tra i personaggi che siano mai usciti dal Grande Fratello Vip, ha svelato sulla sua storia di Instagram di aver ricevuto quattro biglietti regalo per il concerto dell’anno.

Ma la sorpresa vera è arrivata quando si è reso conto del prezzo galattico dei biglietti per il settore VIP dove Zorzi e i suoi tre amici fortunati andranno a scatenarsi.

Due storie postate su Instagram che hanno fatto alzare il solito polverone.

Quando le sue storie hanno cominciato a fare il giro del web – soprattutto su Twitter, dove le polemiche fanno le capriole più spettacolari – Zorzi ha voluto rispondere.

“Comunque il problema non è Tommaso Zorzi ma il sistema dietro: hanno rotto il cazz* con questa storia”, ha scritto un utente.

Pronta la replica di Tommaso Zorzi:

Il sistema: mio zio che mi regala i biglietti di Taylor Swift per Natale. Ma io devo specificare da dove arrivano i miei biglietti per il concerto di Taylor Swift? Ma a chi? La polizia di San Siro?

Queste sono considerazione che fate voi senza il beneficio del dubbio. A me sembra assurdo in generale. Quando non sono riuscito a prendere i biglietti per Beyoncé non ho polemizzato con nessuno.

Me la sono messa via e basta. […] Se uno non può dire che gli sono stati regalati dei biglietti per un concerto perché chi non li ha si offende, capisci che il problema è tuo non mio.