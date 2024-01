Tommaso Zorzi e Stefano Miele non sono più amici? Il designer di scarpe è entrato nella Casa del Grande Fratello ed ha parlato del conduttore milanese, svelando che qualcosa è cambiato nel loro rapporto.

Tommaso Zorzi reagisce all’ingresso di Stefano Miele al GF

È stato un fratello per me, ora non lo è più. È un amico, ma fino a un anno e mezzo fa è stato un fratello per me. L’ho conosciuto quando avevo 24 anni, siamo cresciuti insieme. Abbiamo rappresentato l’uno per l’altro l’amico gay che non avevamo mai avuto durante la nostra adolescenza. Dico gay perché potevamo condividere anche con una sensibilità molto simile i rapporti amorosi. Lui è stato sei mesi in questa casa. Io ho seguito più o meno quello che aveva vissuto. Fuori è una persona di grandissima personalità e ha dimostrato di esserlo anche qui dentro. Però anche lui ha incontrato le tue stesse difficoltà. Identiche. Non è come noi, è molto esuberante. Ha un carattere vorace, mi viene da dire. Cioè tende a mangiarti.

Tornando un po’ indietro con i giorni, Tommaso Zorzi quando ha visto l’ingresso di Stefano in Casa, ha mostrato un’espressione perplessa in volto (trovate il video in apertura del nostro articolo).

Anche secondo il fandom il loro rapporto d’amicizia si è modificato nel tempo: per quale motivo? Vedremo se Alfonso Signorini indagherà sulla questione.