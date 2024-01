Stefano Miele parla di Tommaso Zorzi al Grande Fratello – VIDEO

Stefano Miele è una bella new entry del Grande Fratello. Il designer e stilista di scarpe è diventato famoso anche per via della sua forte amicizia con Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del reality show.

Stefano Miele parla di Tommaso Zorzi al Grande Fratello

Chiacchierando con Vittorio Menozzi, il nuovo concorrente ha proprio citato la sua amicizia con Tommaso Zorzi, pur senza nominarlo esplicitamente:

Io conosco diverse persone che hanno fatto questa esperienza per lungo tempo. Soprattutto una, che è un mio carissimo amico, è stato come un fratello. L’ho conosciuto quando avevo 24 anni. Siamo cresciuti insieme, abbiamo rappresentato l’uno per l’altro l’amico che non avevamo mai avuto durante la nostra adolescenza. Potevamo condividere anche con una sensibilità molto simile i rapporti amorosi. Lui è stato qui dentro per 6 mesi. Fuori è una persona con una grandissima personalità e l’ha dimostrato anche qui dentro. Lui è molto più esuberante di noi, ha un carattere molto vorace.

Ancora oggi la quinta edizione del GF Vip è la più amata dagli estimatori del reality show e, proprio Tommaso, ci ha regalato una parentesi TV memorabile.

Ecco il VIDEO:

Questo il miglior discorso fatto a Vittorio in questi giorni difficili + la parte su tommy zorzi.#grandefratello pic.twitter.com/M6NaToCjx5 — RØ 🏳️‍🌈⃤── (@LaRo__91) January 5, 2024