Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti hanno litigato? Dopo la precedente indiscrezione di Chi Magazine, sulla questione è intervenuta anche la figlia di Michelle Hunziker.

“Tommaso Zorzi ha festeggiato il compleanno al Museo della scienza e della tecnologia di Milano”, ha scritto Chi Magazine. Poi la rivista ha aggiunto:

Ta gli ospiti, Paola Barale, Brenda Lodigiani, Max Pezzali e Csaba dalla Zorza, sua compagna di avventure a Cortesie per gli ospiti. Assenti gli ex gieffini (forse per segnare un taglio con il passato e l’inizio di una nuova vita? Ma soprattutto, a sorpresa, la sua amica Aurora Ramazzotti. Perché?

Aurora, rispondendo alle domande dei follower, ha fatto una precisazione sull’amicizia:

Dunque… sono molto abituata a non fare affidamento sulle persone. Non dico in senso negativo, sono solo consapevole che ognuno sia per “sé”. Secondo me si arriva a un punto in cui si realizza che chi deve rimanere, rimane.

Per intenderci, io sono quella persona che puoi non sentire per anni, rivedere ogni tanto ed è come se non fosse cambiato niente. Mi piace avere rapporti senza pretese, perché so di non esserne all’altezza.

Questo significa che neanche io posso pretendere granché e va bene così. Ho avuto delle amicizie “high mantainance” che mi hanno fatto cadere nella dinamica (a mio avviso disfunzionale) della pretesa, ma ho capito che per me non funziona. Ho bisogno di persone che viaggiano alla mia stessa frequenza ma soprattutto di LEGGEREZZA.