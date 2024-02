Tomaso Trussardi smentisce Chiara Ferragni e pubblica delle “prove”

Tomaso Trussardi è intervenuto a gamba tesa sul gossip che lo vede protagonista insieme a Chiara Ferragni. Lo staff dell’imprenditrice digitale è intervenuto, svelando che i due si conoscono appena.

Contattato dall’Ansa, lo staff della Ferragni ha affermato: “Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa”.

Proprio in questo caso, Tomaso Trussardi è intervenuto svelando che in realtà Chiara Ferragni avrebbe preso parte a notevoli iniziative della sua casa di moda:

Tomaso ha quindi precisato di conoscere Chiara e la sua famiglia da svariati anni:

Da quando era una semplice, ma talentuosa “bloggherina” la quale ancora faticava a essere invitata alle sfilate. Noi, di contro, abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina Ferragni che ha collaborato altrettanto strettamente con noi). Infatti hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative (…).