Tina Cipollari, nel corso della nuova puntata di Tu si que vales andata in onda ieri su Canale 5, si trovava nel dietro le quinte dello show, ripresa più volte dalle telecamere intenta anche in divertenti siparietti.

Tina Cipollari “cancellata” da Tu si que vales: ospitata sparita, il motivo

L’opinionista di Uomini e Donne sarebbe dovuta entrare in studio anche per pubblicizzare il suo nuovo libro “Piume di struzzo”, così come è accaduto recentemente ospite di Silvia Toffanin durante Verissimo.

Dopo ore di interminabile attesa, anche Tina si è spazientita ma il suo intervento non è ugualmente stato mandato in onda tra le lamentele del pubblico social: per quale motivo è stata tagliata la sua partecipazione?

Alberto Urso, altro ospite di Tu si que vales, è regolarmente apparso sul palcoscenico intonando alcuni pezzi inediti insieme alla sua nuova band.

Il mistero si infittisce…

Adesso capisco perche tina su stava alterando 💀 io sto ancora aspettando LA donna #TuSiQueVales pic.twitter.com/5ym8RPVx7k — Gesü / Filippo 🎃🕸️🕷️ (@PadreDeiCieli) October 29, 2022

Tina racconta come è arrivata a Uomini e Donne

L’arrivo a Uomini e Donne coincide con la voglia di Tina di salutare la ragazza timida di campagna che era stata fino a quel momento, così come ha svelato tra le pagine di Chi Magazine: “Ho lasciato che mi trasformassero. Mi sono fatta biondissima, mi sono truccata, vestita, quasi travestita, tanto che mi chiedevano ‘Ma sei sicura?’. Sì, ero sicura. Volevo che a casa, guardando il programma, non mi riconoscesse nessuno. E intanto cominciavo a riconoscermi io. Siamo il risultato di quello che siamo stati, soprattutto dei nostri dolori”.