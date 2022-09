Se nella prima puntata di Tu si que vales, Maria De Filippi si era arrabbiata con un concorrente ritenuto inopportuno e troppo volgare, soprattutto nei confronti delle donne, nella seconda non è stata da meno. La conduttrice ha infatti perso le staffe con uno dei concorrenti, un artista e pittore campano, Salvatore. L’uomo è specializzato nella realizzazione di quadri digitalizzati ed allegorici.

Tu si que vales, Maria De Filippi sbotta con un concorrente

Ancora una volta un concorrente fa arrabbiare Maria De Filippi e l’intera giuria di Tu si que vales. Anche Rudy Zerbi non è stato affatto felice dell’esibizione di Salvatore che ha paragonato la sua arte a quella di Pollock. Ma è stata soprattutto Maria De Filippi ad arrabbiarsi quando l’artista ha fatto intendere di essere andato solo per fare un favore nei confronti di una risorsa della redazione: “Sono qui per lei, l’ho fatto per lei”. Maria a quel punto ha sbottato:

Non mi è piaciuta la storia dei messaggi a Chiara, trovo questa storia fuori luogo e finta. Se tu vieni da Civitavecchia con i tuoi quadri e fingi che non ti interessi che le tue opere vengano viste in tv, ci fai sembrare che siamo qui a perdere tempo. Se tu avessi detto: “Mi interessa che i miei quadri vadano in tv”, sarebbe cambiato tutto. Sarebbe stato più onesto. Quando mi dici che vieni per dare un messaggio a Chiara, significa che mi cade tutto, perché usi le persone, dovresti dire che sei qui perché vuoi essere in televisione.

Maria ha fatto una sorta di mea culpa chiedendo scusa a Salvatore per la sua reazione ed ammettendo:

Ti chiedo scusa delle parole che ho usato, ho un carattere stupido, dovrei contenerlo, ci sto lavorando su. Mi viene da scagliarmi così e dovrei andare dall’analista per questo. Ma è questo quello che davvero penso.

La conduttrice era rimasta molto colpita da questa vicenda, tanto da parlarne anche al settimanale Oggi al quale aveva detto prima dell’esordio di Tu si que vales: