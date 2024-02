The Kolors sono una band che si è formata a Milano nel 2009. La band è composta dai cugini Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra) e Alex Fiordispino (batteria e percussioni). Il bassista Dario Iaculli ha preso il posto di Daniele Mona, che è stato alle percussioni e al sintetizzatore fino al 2022.

Nel 2024, The Kolors partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Un ragazzo una ragazza”. Inoltre, hanno collaborato con Umberto Tozzi per la serata dei duetti e delle cover.

The Kolors hanno programmato diversi concerti nel 2024. Tra questi, ci sono spettacoli a Assago (Milano) il 3 aprile 2024 e a Roma il 20 giugno 2024 per il Roma Summer Fest.

Daniele Mona non ha mai spiegato perché ha lasciato la band ma ha condiviso un lungo post su Instagram dove salutava i fan:

Sono stati degli anni fantastici durante i quali i kolors sono stati tutta la mia vita.

Dal 2009 ho condiviso praticamente ogni cosa con Stash e Alex, la vita personale e lavorativa sono diventate una cosa sola, si sono fuse e siamo rimasti insieme nei momenti felici ma ancora di più in quelli brutti, dove tutto sembrava una merda, e avere loro in quei momenti ha reso tutto più sopportabile.

Molte volte i momenti peggiori, grazie ai ragazzi, si sono trasformati nei più divertenti della mia vita e non smetterò mai di ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me.

È però arrivato per me il momento di prendere un’altra strada! In quest’ultimo anno ho capito che nulla è per sempre e che spesso bisogna prendere decisioni drastiche anche se dolorose.

Per me è purtroppo arrivato il momento di chiudere il mio capitolo “The Kolors” e iniziarne uno nuovo. Continuerò comunque a fare musica perché la musica è la mia vita.

Auguro il meglio ai miei fratelli e sono sicuro che presto condivideremo di nuovo uno studio di registrazione, una sala prove,un palco!

Grazie anche a tutti voi per esserci sempre stati in questi anni.

Ve voglj ben!