Terremoto a La7, Non è l’Arena di Massimo Giletti sospesa: cosa c’è dietro la decisione

Quello avvenuto a La7 è un vero e proprio terremoto che si è scatenato senza alcun preavviso. Cairo ha deciso di chiudere Non è l’Arena, il programma di Massimo Giletti, che già dalla prossima domenica non andrà in onda. Ma cosa c’è realmente dietro?

A rendere nota la decisione è stata la stessa La7 che si è limitata a ringraziare il conduttore Massimo Giletti “per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”.

Sebbene sia a disposizione dell’azienda, come viene sottolineato con una formula standard, Giletti non ha potuto non dire la sua, esprimendo tutto il suo disappunto e contattato da AdnKronos si è limitato a commentare:

Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro, senza alcun preavviso, vengono lasciate per strada.

Ma ancora una volta torna la stessa domanda: cosa c’è dietro? Ecco

cosa scrive in merito La Stampa:

Dietro la sospensione ci sarebbe una disparità di vedute tra il conduttore e il direttore di rete Andrea Salerno sul taglio del programma, in particolare sulle puntate dedicate alla mafia e alla partecipazione di Salvatore Baiardo, l’ex tuttofare dei fratelli Graviano. Le dichiarazioni sulla latitanza di Matteo Messina Denaro e in seguito sul suo arresto avevano fatto discutere e non a tutti erano piaciute.

Ma non sarebbe tutto. Si legge ancora:

Anche le voci, circolate nelle ultime settimane, su un possibile passaggio di Giletti alla Rai a trazione centrodestra, avrebbero contribuito alla decisione di chiudere il talk della domenica sera. La presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione sarà a giugno. Problemi in casa La7 sarebbero nati anche in relazione alla non soddisfacente raccolta pubblicitaria del programma.

Anche Enrico Mentana è tra coloro che hanno commentato la notizia via social con un “no comment”. Intanto pare che al posto del programma Non è l’Arena già dalla prossima domenica dovrebbe arrivare il nuovo programma condotto da Carlo Lucarelli.