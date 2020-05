Temptation Island e la sua versione Vip andranno in onda? Secondo Blogo, ci sarebbero gustosissimi retroscena in merito ad entrambi i programmi televisivi. A quanto pare, potrebbe andare in onda prima la sua versione famosa, per permettere alla produzione di gestirsi meglio con i casting dei volti ancora sconosciuti.

Temptation Island Vip e non: ecco quando dovrebbero partire, tutto ciò che sappiamo

Sono giorni decisivi per la chiusura del cast di Temptation Island. – scrive il buon Massimo Galanto su TV Blog – Secondo quanto apprende Blogo, entro la fine del mese di maggio dovrebbero essere definite le coppie che prenderanno parte al reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Tra le ipotesi al momento sul tavolo ci sarebbe quella di anticipare la messa in onda su Canale 5 della versione vip, per due ragioni. In primis per la difficoltà – causa emergenza coronavirus – di realizzare i casting nip, in particolare delle coppie provenienti dal Nord. In secondo luogo ci sarebbe la volontà di evitare che Temptation vip vada in onda nello stesso periodo del Grande Fratello Vip.

Il reality show più spiato della televisione italiana, infatti, dovrebbe andare in onda con due puntate settimanali a partire dal prossimo settembre. Per quanto riguarda la conduzione, Temptation Island sarà guidato da Filippo Bisciglia mentre la sua versione in chiave Vip ritroverà Alessia Marcuzzi, esattamente come lo scorso anno.

Le riprese della versione famosa, inoltre, dovrebbero partire da metà giugno in Sardegna per poi andare in onda poco dopo e poter terminare entro la fine di luglio.