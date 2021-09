Dal mondo di Temptation Island arriva una bellissima notizia che riguarda Georgette Polizzi, compagna di Davide Tresse e nota influencer. La giovane donna è incinta e la coppia presto potrà vivere l’emozione di diventare genitori per la prima volta. Un sogno che si realizza nonostante la malattia di Georgette.

La notizia arriva oggi tra le Chicche di gossip pubblicate sull’ultimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, sul quale in merito alla gravidanza di Georgette Polizzi si legge:

L’influencer e imprenditrice Georgette Polizzi è in dolce attesa. La ragazza è seguitissima sui social e, nonostante la malattia (è affetta da Sla), due anni fa ha intrapreso un percorso di procreazione assistita. Oggi la vita le ha donato il suo regalo più grande, quello di diventare mamma, per la felicità del marito Davide Tresse. In passato i due avevano partecipato a Temptation Island, prodotto da Maria De Filippi.

Una notizia bellissima per la coppia che oggi festeggia il secondo anniversario di matrimonio e che finalmente potrà coronare il sogno di ampliare la famiglia.

Un bell’esempio per tutte le donne che, come Georgette, soffrono di sclerosi multipla. L’influencer nel suo caso ha potuto contare sempre sull’appoggio incontrastato del compagno Davide. La donna aveva scoperto di non poter avere figli, dunque la notizia della sua gravidanza ha per la coppia e non solo un significato ancora più importante!

