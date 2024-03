Televoto flash oggi al Grande Fratello? L’ipotesi di Paolo, una concorrente teme di uscire

Stasera assisteremo alla 41esima puntata del Grande Fratello, durante la quale scopriremo anche l’esito dell’ultimo televoto. Come sempre, in apertura, Alfonso Signorini annuncerà la chiusura delle votazioni e nel corso della serata scopriremo chi tra Simona Tagli, Perla Vatiero e Anita Olivieri risulterà la concorrente meno votata e candidata alla prossima eliminazione.

Televoto flash oggi al Grande Fratello? Ecco cosa ne pensano Paolo, Greta e Perla

Come annunciato da Alfonso Signorini, infatti, la concorrente meno votata andrà ad affiancarsi a Massimiliano Varrese in occasione della prossima nomination del Grande Fratello che sarà eliminatoria. Eppure Paolo Masella è convinto che questa sera possa esserci un televoto flash. Ecco cosa ha detto durante una conversazione in giardino con Perla e Greta, a poche ore dalla puntata:

In teoria rischia Simona, però se ti devo dire una seconda tra le tre ti direi Anita. Iniziano subito la puntata con queste tre poi fanno qualcosa con una votazione particolare come fecero e c’è una flash oggi.

Ad intervenire è stata la Rossetti, la quale ha ammesso di avere avuto anche lei lo stesso sentore del televoto flash, tanto da aver pensato di fare la valigia, temendo quindi di dover abbandonare la Casa:

Anch’io è da ieri sera che penso alla flash, infatti non so se fare la valigia.

A tranquillizzarla, tuttavia, ci ha pensato Perla:

Amò, c’è Simona, c’è gente che… no!

Le previsioni di Paolo si avvereranno?