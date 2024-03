Grande Fratello, chi è la meno votata tra Simona Tagli, Perla Vatiero e Anita Olivieri? Cosa dicono i sondaggi

Nuovo appuntamento con i sondaggi del Grande Fratello sulla concorrente meno votata tra quelle in nomination: chi rischia stasera tra Simona Tagli, Perla Vatiero e Anita Olivieri? Cresce l’attesa in vista della 41esima puntata in programma per questa sera, 4 marzo. E nel frattempo, vediamo quali sono i risultati dei maggiori sondaggi online relativi alle tre protagoniste dell’ultimo televoto.

Grande Fratello sondaggi: chi salvare?

Nell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda mercoledì 28 febbraio, i concorrenti si sono espressi tramite lo strumento delle nomination decretando i nomi da mandare al televoto. Al termine delle votazioni palesi e segrete con i piramidali, sono tre le concorrenti in sfida: Simona Tagli, Anita Olivieri e Perla Vatiero.

Partiamo dai risultati del sondaggio ospitato da Reality House: alla domanda su chi vuoi salvare, Simona è la preferita con il 64%, seguita da Perla (21%) e Anita (15), che quindi rischia di essere candidata alla prossima eliminazione.

Ecco invece i risultati di Grande Fratello Forum sulla meno votata e che vedono lo stesso andamento: Simona è la preferita mentre rischia anche in questo caso Anita.