Discorsi in codice di Perla e altri inquilini, Marco rientra al Grande Fratello? Cosa vedremo nella 41esima puntata

Nella prima serata di oggi, lunedì 4 marzo, nuovo appuntamento con la 41esima puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini condurrà la ricca serata in compagnia di Cesara Buonamici dallo studio e con la presenza di Rebecca Staffelli nei panni di voce dei social. Cosa dobbiamo aspettarci? Tra esito del televoto e nuove dinamiche, scopriamo quali sono le anticipazioni dettagliate della nuova puntata.

Grande Fratello, le anticipazioni di oggi 4 marzo 2024

C’è grande attesa per la nuova puntata del Grande Fratello di stasera, durante la quale scopriremo l’esito dell’attuale televoto ancora aperto. Una concorrente tra Anita Olivieri, Simona Tagli e Perla Vatiero sarà candidata alla prossima eliminazione, affiancando così Massimiliano Varrese, il meno votato nel precedente televoto.

A proposito di Varrese, per l’attore non è un buon momento e per questo motivo il Grande Fratello ha deciso di fargli una sorpresa, permettendogli di incontrare la sorella Monica, che potrebbe aiutarlo a superare questa fase.

Negli ultimi giorni sia dentro che fuori la Casa in tanti hanno notato un fatto che coinvolge Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi e Alessio Falsone: i tre concorrenti sono stati sorpresi a parlare in codice e questo non è andato giù a molti. Ma di cosa hanno conversato esattamente?

Al centro della nuova puntata ci sarà anche il rapporto tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi: la loro amicizia è davvero arrivata al capolinea o ci sono i presupposti per poter finalmente chiarire?

Infine, il Grande Fratello non si è dimenticato di Marco Maddaloni: dopo il grave lutto in seguito alla scomparsa del suocero, lo sportivo farà ritorno in Casa per comunicare al resto degli inquilini la sua decisione.