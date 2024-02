Emma Marrone, durante un’intervista con i colleghi di FanPage, ha svelato di trovare Tedua molto attraente e di aver fatto una ricerca sul suo conto.

Tra Tedua ed Emma “spunta” la ballerina di Amici

L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su Tedua perché l’ho incontrato ieri sera ed ho fatto pensieri impuri… ho detto ‘mamma mia che bono’ ed ho detto ‘ma quanti anni avrà Tedua?’ Ed ho controllato l’età. Come siamo messi? Piccolo! Ma forse sono troppo grande io forse… però mi sono innamorata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mondo del Reality (@mondodelreality)

Tedua, durante la serata delle cover, ha mostrato il suo sostegno nei confronti di Emma, supportandola al televoto.

Dopo la finale di Sanremo 2024, Emma e Tedua sono stati ripresi insieme nel corso della festa di Spotify e la loro vicinanza ha piacevolmente scatenato i social.

Tra i due, però, pare essere spuntata Maddalena Svevi, ex ballerina di Amici, così come documenta anche Deianira:

Emma, dal canto suo, ospite di Mara Venier non ha risposto alla “Zia” che ha notato la sua rinascita:

Ti trovo molto diversa, molto serena, un’altra persona dalla Emma che ho incontrato tempo fa. Ti trovo bellissima. Hai fatto incontri carini? Secondo me sì ma non me lo vuole dire.

Sempre Deianira, stamattina, ha svelato altri presunti dettagli:

Mi hanno detto che hanno visto Emma e Tedua in hotel entrare nella stessa stanza.