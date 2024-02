Primo Tapiro di Striscia per Annalisa dopo il terzo posto a Sanremo 2024

Questa sera, sintonizzati su Canale 5 alle 20.35 per l’appuntamento imperdibile con Striscia la notizia. Valerio Staffelli sorprende Annalisa con il suo primo Tapiro d’oro, un momento esilarante dopo che la cantante, inizialmente considerata favorita al Festival di Sanremo, si è classificata terza.

Annalisa accoglie il premio con un sorriso, commentando con leggerezza: “Sono contenta. Mi sembra un bel risultato. Ho vinto anche un Tapiro d’oro. Più di così…”.

Raggiunta a Carcare (Savona) dall’inviato del noto programma satirico, la cantante chiarisce il suo atteggiamento al momento della proclamazione del podio, che ha generato diverse discussioni sui social:

Non ero triste come sembrava da quei due secondi. In realtà ero molto emozionata. Nel video intero si sarebbero viste tante altre emozioni oltre allo sguardo verso l’alto.