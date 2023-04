Tapiro di Striscia per Ilary Blasi prima dell’Isola dei Famosi: ecco per quale motivo

Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia per Ilary Blasi. Valerio Staffelli ha consegnato l’ottavo “premio” alla presentatrice dell’Isola dei Famosi, che proprio stasera andrà in onda con la seconda puntata del reality ambientato in Honduras.

Tapiro di Striscia per Ilary Blasi prima dell’Isola dei Famosi

Dopo la gaffe sui “normodotati” della prima puntata dell’Isola dei Famosi e le numerose liti con Francesco Totti, Ilary Blasi ha ricevuto il nuovo tapiro di Striscia.

“A me i normodotati non piacciono”, ha detto l’ex moglie di Totti durante la prima puntata del reality show. Anche per questo l’inviato ha deciso di consegnare il premio: “Ma diciamoci la verità, a chi è che piacciono i normodotati?”, ha replicato Ilary Blasi divertita.

Successivamente si è parlato pure di Totti e dell’attuale compagno Bastian:“Francesco può entrare quando vuole”, ha precisato Ilary Blasi – la casa è sempre aperta”.

“E con il nuovo compagno, il tedesco Bastian Muller, in che lingua comunica?”, la incalza l’inviato di Striscia. Blasi ammette di non sapere il tedesco e di parlare un inglese “maccheronico”.