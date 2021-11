Il caso relativo al tapiro di Striscia la Notizia consegnato circa venti giorni fa ad Ambra Angiolini è destinato ad andare avanti. Il tg satirico di Antonio Ricci non molla la presa e tenta di smontare passo dopo passo le accuse rivolte, attaccando a sua volta l’attrice e la sua agenzia, ma quest’ultima è intervenuta dopo il servizio di ieri sera.

Tra le tante accuse di Striscia, c’è quella secondo la quale il post social scritto da Jolanda Renga, figlia di Ambra e di Francesco Renga, vedrebbe in realtà lo zampino dell’agenzia della madre:

Così il neo conduttore Roberto Lipari ha introdotto l’argomento. A fargli eco ci ha pensato il Gabibbo che ha spiegato come secondo alcune fonti la lettera scritta dalla figlia sarebbe stata “organizzata nella sede dell’agenzia”.

A corredo di ciò, l’incursione di Staffelli nella sede dell’agenzia che oltre ad Ambra seguirebbe altri volti noti tra cui Michelle Hunziker, Daniele Bossari, Silvia Toffanin, Nicola Savino, Ilary Blasi e Aurora Ramazzotti. L’inviato si è recato nella sede di Notoria immortalando quello che a suo dire era il punto esatto in cui sarebbe stata scattata la foto poi postata da Jolanda:

Ad intervenire su DavideMaggio.it è stata però l’agente Graziella Lopedota, a capo di Notoria, che ha prontamente commentato:

Sono talmente incredula che non ho niente da dire. La verità è che io, come al solito, consiglio sempre di non parlare, di non fare e non brigare e per la prima volta sono accusata di averlo fatto io. Non so che dire!