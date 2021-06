Tale e Quale Show, tutti i nomi provinati fino ad oggi: l’elenco completo e molte new entry

Proseguono incessantemente i provini per la nuova edizione di Tale e Quale Show in partenza da settembre con la nuova edizione. I colleghi di Blogo hanno fatto un “riassuntone” con tutti i nomi dei volti che sono stati provinati.

Tale e Quale Show, tutti i nomi provinati: l’elenco completo

Si parte dalla modella, showgirl e conduttrice televisiva Federica Nargi. Proseguiamo con la cantante Francesca Alotta. Si prosegue con la conduttrice e cantante Elena Ballerini, che ha debuttato su Rai Gulp, per poi diventare inviata di Mezzogiorno in famiglia. Fra i provinati poi abbiamo anche l’ex Miss Italia Francesca Testasecca, fra i concorrenti anche dell’edizione numero nove di Ballando con le stelle.

Tra gli altri volti che la produzione di Tale e Quale Show avrebbe provinato, così come continua TVBlog troviamo:

Le showgirl Melita Toniolo e Juliana Moreira e chiudiamo questo gruppo con il comico Massimo Bagnato.

Provinati anche gli ex del Grande Fratello Vip

A settembre Carlo Conti torna su Rai1 con la nuova edizione di Tale e quale show, uno dei suoi programmi di maggior successo: ecco perché è già al lavoro per mettere in piedi il cast del talent del venerdì sera, in cui personaggi famosi si travestono da star della musica e si sfidano cantando i loro successi.

Dalla Casa del Grande Fratello Vip sono arrivati tre vipponi pronti per la nuova esperienza. Secondo le pagine di Nuovo TV però, solamente uno tra Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Guenda Goria con mamma Maria Teresa Ruta, potrà accedere allo show:

Al momento, la favorita sembra essere la Orlando, storico volto della Rai”, racconta a Nuovo Tv un addetto ai lavori.